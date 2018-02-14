Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe

Federal Alman Hükümeti Kalkınma Bakanlığı, Irak’ın yeniden yapılanması için Irak’a 350 milyon euro hibe edeceğini açıkladı

Almanya’dan Irak’a 350 milyon euro hibe
Irak’ın yeniden yapılanması konferansına katılan Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, yardımın DEAŞ terör örgütünün temizlendiği şehirlerinden ayrılmak zorunda kalan 580 bin mültecinin yeni yerlerinin inşaatı için kullanılacağını açıkladı. Müller, yapılacak yardımın federal meclisten onaylanmasının ardından gerçekleştirileceğini söyledi

Müller, öncelikle mülteci çocukların okullarının, hastanelerin yeniden yapılması ve şehrin temel ihtiyacı olan altyapı çalışmalarının yeniden yapılmasının en büyük ihtiyaçların başında geldiğini belirtti.

Bağdat ve Erbil’de göçmen danışmanlık merkezi kuracaklarını da belirten Bakan Müller, Siemens CEO’su Joe Kaeser ile Iraklı gençlere yönelik bir eğitim merkezi kurmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın yeniden yapılanması için Türkiye’nin 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunulduğunu, yine aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde de bulunulduğunu ifade etti.


ABD DÜN 3 MİLYAR DOLAR KREDİ HAKKI TAHSİS ETTİ


Katar 1 milyar dolar tutarında kredi ve yatırım sözü verirken, Suudi Arabistan 1.5 milyar dolar kredi hakkı, Birleşik Arap Emirlikleri 500 milyon dolar destek verecek.

İngiltere, 10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar ihracat kredisi verecek, Japonya ise Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası örgütler aracılığıyla bu yıl 100 milyon dolar hibe edecek. Ayrıca, ABD dün Irak’a 3 milyar dolara kadar kredi hakkı tahsis etti.

İHA


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