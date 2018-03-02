Almanya'dan Trump'ın vergi kararına tepki



TRUMP'IN VERGİ KARARINA TEPKİ

Can Hakman

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'ın yeni vergi planının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyledi.tarafından uygulanmaya konacak olan yeni vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işlerini kaybetme riskini doğuracağını belirten Gabriel, Trump'a planı gözden geçirme çağrısı yaptı. Ticaret alanında yaşanacak bir çekişmenin ne ABD'nin ne de Avrupa'nın çıkarına olduğunu vurgulayan Gabriel, "İki tarafın birbiriyle kavgası, üçüncü tarafı memnun eder" dedi.Gabriel, Avrupa Birliği'nin ABD'nin vergi kararına karşı "kararlı bir şekilde" cevap vermesi gerektiğini belirterek, alınan kararın ticari bir savaş niteliğinde olduğunu söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise bu kararın, binlerce Avrupalının işini riske atacağını söyleyerek, "çıkarlarını savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceklerini" açıkladı.Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak.İHA