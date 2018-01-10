İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Almanya’dan yapılan rezervasyonlarda yüzde 70 artış

Türkiye’nin bu yıl yeniden Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği bildirildi

Almanya’dan yapılan rezervasyonlarda yüzde 70 artış
Almanya’nın önde gelen turizm şirketi TUI tarafından yapılan açıklamada, turizm sezonu başlangıcında Türkiye’de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE YAPILAN SEFER SAYISI ARTACAK


Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya’ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden Türkiye’ye daha fazla sefer düzenleneceği kaydedildi.

REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN İYİ GİDİYOR


Tunus’a gitmeyi planlayan Alman turistlerin oranının yüzde 125, Mısır için rezervasyon yapan Almanların oranının da yüzde 58 arttığına işaret edilen açıklamada, Alman turistlerin Uzak Doğu ülkeleri tercihlerinde de Tayland, Jamaika ve Maldiv adalarının başı çektiği belirtildi. TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert yaptığı açıklamada, Almanların gezme arzusunun çok fazla olduğunu ifade ederek, "Gezmek ve başka ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor." şeklinde konuştu. 

BERLİN (AA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'nin 5 büyük enerji firmasına dava

ABD'nin 5 büyük enerji firmasına dava
Hibrit araç satışında 2017 'altın yıl' oldu

Hibrit araç satışında 2017 'altın yıl' oldu
Türkiye Jeotermal enerjide 4. sırada

Türkiye Jeotermal enerjide 4. sırada

Vizesiz gidilen ülkeler: Avrupa seyahati düşünenler dikkat!

Vizesiz gidilen ülkeler: Avrupa seyahati düşünenler dikkat!
Kendi dijital parasını çıkaracağını açıklayan Kodak'ın hisseleri uçtu

Kendi dijital parasını çıkaracağını açıklayan Kodak'ın hisseleri uçtu
Kripto para piyasasında büyük manipülasyon: Pump and dump (Şişir ve boşalt)

Kripto para piyasasında büyük manipülasyon: Pump and dump (Şişir ve boşalt)

Dolar 3.80 lirayı aştı

Dolar 3.80 lirayı aştı
Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)

Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması
Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak

Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak
Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!

Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!