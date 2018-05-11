Almanya’nın Bavyera eyaleti dün sokağa döküldü



ALMAN POLİSİNİN YENİ YETKİLERİ: KEYFİ GÖZALTI, DİNLEME



NAZİ ALMANYASINDAN BERİ EN SERT YASA



DAHA ÖNCE DE POLİS ŞİDDETİ KONUŞULMUŞTU

Can Hakman

'nınkent meydanında dün 300 bin kişi sokağa dökülerek, hükümetin yeni polis yasasını protesto etti. Eylem sebebiyle Münih meydanı, trafiğe kapandı. Halkın protesto ettiği yasal düzenlemede, Alman polisine sınırsız yetki veriliyor. Halk, yeni düzenlemeyidönemine benzetti.Alman basınından derlediğimiz habere göre, Bavyera eyalet hükümetinin yeni yasal düzenlemesiyle polislere sınırsız imkan sunması, binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Göstericiler, ellerinde pankartlar yürüyüş yaparken, polis karşıtı sloganlar attı.Gösteri sırasında polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.CSU)’nun çıkartmak istediği baskıcı polis yasası (PAG) ,Ver-di, Attac, KPD-Aufbau, die Linke, MLPD, Organisierte Autonomie, DiDF, Haziran Hareketi, Navdem ve PARTiZAN gibi bir çok demokrat-devrimci örgüt ve kuruluş tarafından protesto edildi.eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yasanın aslında “çok değişmediğini” sadece mevcut yasanın revize edildiğini söyledi.Alman polisi halihazırda zaten sert bir yapıya sahip olurken, yeni yasanın daha da ölümcül müdahalelere olanak tanıması Almanları panikletiyor.Bavyera hükümetinin talimatıyla getirilen yeni yasa, polislerin sebepsiz yere ortam dinleme, süresiz keyfi gözaltı, şüpheli gördüğü kişinin bilgisayarlarına ve paketlerine bakabilmesi hakkını veriyor.Polisin yetkilerini genişleten yasa yüzbinlerce kişi tarafından protesto edildi'Terör eylemi şüphesi olan' kişinin somut delil olmadan araştırılıp tutuklanması, suç işlememiş kişinin önceden 'tedbir alma' bahanesiyle tutuklanabilmesinin önünü açıyor.Yürürlüğe konulması planlanan yasaya göre polis sadece erken müdahale etmeyecek, ayrıca cinsiyet, saç, göz ve deri renginden elde ettiği DNA izlerini soruşturma kapsamında kullanabilecek.Muhalefetin en anlamsız bulduğu kısım ise polise el bombası ve diğer patlayıcıları kullanma yetkisi verilmesi ve eylem sırasında kamera ile kişilerin yüzlerini çekebilme yetkisi.Özel yaşam ve kişisel hakların korunması konusunda 1945’teki Nazi Almanyası’na benzetilen yeni yasa düzenlemesi, 1945’ten bu yana bu kadar genişletilmemişti.Bavyera polis sendikası bile bu yetkilerin aşırı olduğunu belirterek yasada söz konusu el bombası ve patlayıcılara sadece Federal Ordu’nun sahip olduğu, polisin bu silahlara sahip olamayacağını belirtti. Polisin yetkilerinin bu şekilde değişmesi onu gizli servis gibi çalışmasına benzetildi. Tüm bunları “olası tehlike” kavramı kapsamında yapabilmesi, mahkeme kararı olmadan suçluların ayağına pranga takma hakkına sahip olabileceği anlamına gelecek.Dünyanın en büyük 20 ülke ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği Hamburg'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi, Alman polisinin orantısız güç kullandığını gösteren o görüntülerle gündeme gelmişti. Almanya’nın Hamburg kenti savaş alanına dönmüş, Alman polisinin “talimat olmamasına rağmen” göstericilere karşı göz yaşartıcı bomba kullandığı ortaya çıkmıştı.Olaylarda yüzlerce kişi yaralanırken, polise karşı onlarca dava açılmıştı.