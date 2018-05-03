"Almanya’nın nükleer anlaşmadan geri adım atması için sebep yok”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğine inanmadıklarını belirterek, “Almanya’nın anlaşmadan geri adım atması için hiçbir sebep yok.” dedi

Resmi ziyaret için Etiyopya’da bulunan Heiko Maas, Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Kwesi Quartey ile görüştü.

Maas, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığı açıklamasına ilişkin, “Netanyahu’nun sunduğu belgeler eskiye dayanıyor. Birçoğu bizim tarafımızdan zaten biliniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD makamlarıyla konuya ilişkin diyalog halinde olduklarını ve ABD'nin anlaşmada kalmasını istediklerini ifade eden Mass, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından geri çekilmeyeceğine inandıklarını kaydetti.
Maas, “Almanya’nın anlaşmadan geri adım atması için hiçbir sebep yok.” diye konuştu.


NETANYAHU'YA 'YALANCI ÇOBAN' BENZETMESİ


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, söz konusu açıklamaları sonrası Netanyahu'yu “yalancı çoban” olarak nitelendirmişti.
Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Fransa da İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydetmişti.

AA


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