Almanya ticaret savaşı istemiyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert,
Almanya'nın ABD
ile bir ticaret
savaşından kaçınmak istediğini, böyle bir savaşın hiç kimsenin çıkarına olmayacağına inandıklarını söyledi. Ancak Seibert, Trump
yönetiminin cezalandırıcı gümrük tarifelerini uygulamaya koyması halinde Avrupa'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın Avrupa Birliği
'nin bazı ABD
mallarına yüksek gümrük tarifeleri uyguladığı eleştirilerine de yanıt veren Seibert, aynı durumun Avrupa'dan ABD'ye kamyon ve tütün gibi ürünler için de söz konusu olduğunu ifade etti.
Seibert, "ABD, 'Amerikan malı satın al politikası' ile şirketlerini birçok alanda uluslararası rekabetten koruyor" diye konuştu.
Almanya'nın Fransa
ve Avrupa Birliği
ile dikkatli bir değerlendirme yapacağını belirten Seibert, Almanya'nın serbest piyasa ve serbest ticaret adına gümrük tarifelerinin düşürülmesi taraftarı olduğunu vurguladı.
Nazlı Erdol