Almanya ticaret savaşı istemiyor

Nazlı Erdol

Almanya'nınile birsavaşından kaçınmak istediğini, böyle bir savaşın hiç kimsenin çıkarına olmayacağına inandıklarını söyledi. Ancak Seibert,yönetiminin cezalandırıcı gümrük tarifelerini uygulamaya koyması halinde Avrupa'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini vurguladı.'ın'nin bazımallarına yüksek gümrük tarifeleri uyguladığı eleştirilerine de yanıt veren Seibert, aynı durumun Avrupa'dan ABD'ye kamyon ve tütün gibi ürünler için de söz konusu olduğunu ifade etti.Seibert, "ABD, 'Amerikan malı satın al politikası' ile şirketlerini birçok alanda uluslararası rekabetten koruyor" diye konuştu.Almanya'nınveile dikkatli bir değerlendirme yapacağını belirten Seibert, Almanya'nın serbest piyasa ve serbest ticaret adına gümrük tarifelerinin düşürülmesi taraftarı olduğunu vurguladı.