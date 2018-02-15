Almanya ücretsiz toplu taşıma planı üzerinde duruyor

Can Hakman

Hava kirliliğinin kıskacında olan Avrupa Birliği'nde, Almanya hükümeti tartışma yaratan bir plan üzerinde çalışıyor. Alman medyasında çıkan haberlere göre ülkede kirliliğin en yüksek olduğu 5 şehirde pilot olarak ücretsiz toplu taşıma yapılması düşünülüyor.Böylelikle başta dizel olmak üzere trafikte kirliliğe yol açan hususi araç sayısının ve havadaki nitorojen dioksit ve diğer tehlikeli partiküllerin azaltılması düşünülüyor.Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önerilerini içeren bir mektubu AB Komisyonu’na da iletti.Ücretsiz toplu taşıma fikrinin ilk adımda Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim ve Stuttgart'ın güneyindeki Herrenberg bölgesinde pilot olarak, sınırlı bir süre için uygulanması düşünülüyor.Teklifte, geniş taşımacılık araçları için düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, elektrikli taksilerin sayısının ve genel olarak elektrikli araçlara yönelik teşviklerin arttırılması da bulunuyor.