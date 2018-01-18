SON DAKİKA

Almanya ve Hollanda’da fırtına can aldı: 4 ölü

Almanya ve Hollanda’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

Almanya ve Hollanda’da fırtına can aldı: 4 ölü
Hollanda ve Almanya’da büyük tahribata yol açan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ağaçların devrilmesine, araçların yoldan çıkmasına, çatıların uçmasına ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada Hollanda’da devrilen ağaçlar ve enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Hollanda sınırındaki Emmerich şehrinde ise 59 yaşındaki bir adam düşen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL 


Amsterdam’daki Schiphol Havalimanında en az 260 uçuş iptal edilirken, ülke genelinde tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Schiphol Havalimanı'ndan daha sonra yapılan açıklamada, fırtınanın iç bölgelere ilerlemesi nedeniyle bazı uçuşların gecikmeler yaşanarak devam edeceği belirtildi.

100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI


Almanya’nın enerji şirketi Westnetz yaptığı açıklamada, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi. Açıklamada, elektrik arızasının birkaç saat içerisinde onarılacağı ifade edildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde tüm demiryolu seferleri askıya alınırken, Münih kentinde ise 8 yurt içi uçuş iptal edildi.

(İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meksika’da yük treni raydan çıktı

Meksika’da yük treni raydan çıktı
ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması
Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi

Tarlada yalnız gezen bir çift zorla evlendirildi
Papa, uçakta evlenme töreni gerçekleştirdi

Papa, uçakta evlenme töreni gerçekleştirdi
Rusya’da petrol boru hattında yangın

Rusya’da petrol boru hattında yangın
Satürn'ün uydusu Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi

Satürn'ün uydusu Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi
Pentagon, PYD'yi eğittiğini açıkladı

Pentagon, PYD'yi eğittiğini açıkladı
Hollanda'da camiye ırkçı saldırı

Hollanda'da camiye ırkçı saldırı
15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı

15 aylık bebeği öldüren bakıcı duruşmada konuşmadı
Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında

Gine'de hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten şifacı gözaltında
2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu

2018 Hasselblad Masters Awards sahiplerini buldu