Almanya yeni yıla olaylı girdi

Almanya’da yılbaşı kutlamalarında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi
 

01 Ocak 2018, Pazartesi 20:29
Almanya yeni yıla olaylı girdi
Brandenburg polisi, havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

HAVAİ FİŞEK VÜCUDUNA SAPLANDI


Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişinin ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği, Kleinmachnow’da ise 19 yaşındaki bir gencin kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÇCOUĞUN YÜZÜNDE İSABET ETTİ


Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandığı ifade edildi.

Salzgitter şehrinde ise göçmen kızın göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

CİNSEL TACİZ VAKALARI 


Öte yandan, ülkenin bazı büyük kentlerindeki kutlamalarda çok sayıda kadının tacize uğradı öne sürüldü. Köln’de en az 9, Berlin’de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de az sayıda cinsel taciz vakasının yaşandığı belirtildi.
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