Almanya'da küçük uçak düştü

Almanya'nın Mosbach kentinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti

27 Mayıs 2018, Pazar 17:06
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Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Mosbach kentinde düşen küçük uçağın pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, kalkıştan hemen sonra uçağın alev aldığı ve yanarak düştüğü ifade edildi. Polis uçağı kullanan pilotun da yanarak öldüğünü belirtti.

Uçağın neden alev aldığı ve düştüğü konusunda soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Pilotun kimliği konusunda bilgi verilmedi.

AA

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