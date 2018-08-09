Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın mayıs ayında bin 616 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 281 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret sektörü etkilendi.

Bunu 259 iflas başvurusuyla inşaat sektörü ve 182 başvuruyla konaklama ve gıda sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocak ayında yaklaşık 1,9 milyar avro olarak kaydedildi.

AA