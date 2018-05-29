SERAP BELOVACIKLI / DÜSSELDORF

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, Genç ailesinin evini kundaklayarak 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Bu kan donduran olay ise 'Solingen faciası' olarak tarihe geçti. Her yıl 29 Mayıs'ta Solingen faciasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleniyor.

ALMANYA'DA TARİHİ AN

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'daki anma törenine katılan siyasetçiler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu bulundu. Siyasetçiler Solingen faciasında 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ile görüştü, acılarını paylaştı.

"ACIMIZ HALEN TAZE"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Beş vatandaşımızı Solingen'de ırkçı bir kundaklamaya kurban vermemizin üzerinden 25 yıl geçti, ancak acımız halen taze. Aradan geçen çeyrek asra rağmen, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi insanlık suçlarının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duymaktayız" mesajını düşerek fotoğraflar paylaştı.

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MERKEL VE MEVLÜDE GENÇ'TEN İMZA

Görüşmenin sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Mevlüde Genç, anı defterine imza attı.







