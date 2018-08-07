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Almanya'da trenden sıçrayan kıvılcım 8 evi yaktı

Almanya'nın Siegburg kentinde çıkan yangında 8 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

07 Ağustos 2018, Salı 21:58 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 22:16
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Yangının Köln'den Frankfurt'a giden bir hızlı trenden çıkan kıvılcımın, aşırı sıcak havanın etkisiyle evlere sıçraması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Olayda polis kaynaklarına göre 40 kişi, itfaiyeye göre ise 12 kişi yaralandı.

ULAŞIM DURDU

Yangın sonucu Köln ile Frankfurt arasında demir yolu ulaşımının durduğu kaydedildi.

Yangının kontrol altına alındığı ve ardından hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

AA


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