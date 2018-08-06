Almanya'daki döner büfesindeki patlama araştırılıyor
Almanya'nın Leipzig kentinde bir Türk'e ait döner büfesinde meydana gelen patlama esrarını koruyor. Leipzig polisi olay yerinde incelemelerini devam ettirirken, patlamada teknik hata dahil her türlü ihtimalin göz önünde bulundurularak araştırıldığı duyuruldu
Leipzig kenti Ost Caddesi’nde çok sayıda ailenin oturduğu binanın altındaki döner büfesinde dün sabah saat 03.15 sıralarında meydana gelen patlama ile uyanan ev sakinleri, binada patlamanın ardından çıkması ihtimal olan yangından dolayı polis ve itfaiye eşliğinde binadan tahliye edildiler.
Patlamanın şiddetiyle döner dükkanındaki malzemelerin metrelerce uzağa kadar savrulduğunu belirten Leipzig polisi, olayda iki kadının duman zehirlenmesi yüzünden hastaneye kaldırılarak tedavi edildiğini, binada oturanların çoğunluğunun Alman vatandaşı olduğunu duyurdu.
İHA