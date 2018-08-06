Leipzig kenti Ost Caddesi’nde çok sayıda ailenin oturduğu binanın altındaki döner büfesinde dün sabah saat 03.15 sıralarında meydana gelen patlama ile uyanan ev sakinleri, binada patlamanın ardından çıkması ihtimal olan yangından dolayı polis ve itfaiye eşliğinde binadan tahliye edildiler.

Patlamanın şiddetiyle döner dükkanındaki malzemelerin metrelerce uzağa kadar savrulduğunu belirten Leipzig polisi, olayda iki kadının duman zehirlenmesi yüzünden hastaneye kaldırılarak tedavi edildiğini, binada oturanların çoğunluğunun Alman vatandaşı olduğunu duyurdu.

İHA