Hamburg Belediyesi hava kirliliğinden dolayı eski mazotlu araçların şehrin iki caddesine girmesine yasak getirdi. Hamburg Çevre Koruma Ajansı yasak getirilen eski mazotlu araçların tespit edilen caddelere girmemesi için farklı bölgelere tabelalar yerleştirilirmiş ve yasağın uygulanabilir olabilmesi için de polis kontrolünün olacağını duyurdu.

YASAKTAN 168 ARAÇ ETKİLENECEK

Yasağın Hamburg’un Altona bölgesindeki 580 metre uzunluğundaki Max-Brauer-Allee ve 1,6 km uzunluğundaki Stresemannstrasse olduğu bildirildi.

Getirilen yasaktan 168 aracın etkileneceğini duyuran Hamburg Trafik Dairesi, emisyon standardı "Euro 6" olan araçların yasak kapsamında olmadığını açıkladı.

O ARAÇLAR MUAF TUTULDU

Yasak getirilen caddelere mazotlu çöp kamyonları, kurtarma araçları, mal dağıtımı yapan kamyonlar ve taksiler ve yolculara hizmet veren araçlar muaf tutuldu.



