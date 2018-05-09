'Almayın' dedi, kendisi aldı!

Nazlı Erdol

Şirket hisselerindeki sert düşüş veüretiminde yaşanan gecikme nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Tesla'nın kurucusu ve CEO'su, sahibi olduğu'dan 9,85 milyon dolarlık hisse aldı.Musk, geçen hafta düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, Tesla'dan günlük hisse alıp satanları kastederek, "Hisselerinizi satın ve bir daha almayın" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.Elon Musk, geçen yıldan bu yana şirketindeki en büyük hisse alımına giderek, 33 bin yeni Tesla hissesi satın aldı. Böylece Musk, Tesla'daki hisse oranını yüzde 20'ye yükseltti.Musk'ın bu adımıyla Tesla'daki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı belirtildi.