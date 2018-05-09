Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

'Almayın' dedi, kendisi aldı!

Günlük hisse alıp satanları kastederek, "Hisselerinizi satın ve bir daha almayın" sözleriyle dikkat çeken Elon Musk, Tesla'dan yaklaşık 10 milyon dolarlık yeni hisse aldı

'Almayın' dedi, kendisi aldı!
Şirket hisselerindeki sert düşüş ve Model 3 üretiminde yaşanan gecikme nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'dan 9,85 milyon dolarlık hisse aldı.
 
Musk, geçen hafta düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, Tesla'dan günlük hisse alıp satanları kastederek, "Hisselerinizi satın ve bir daha almayın" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
 
Elon Musk, geçen yıldan bu yana şirketindeki en büyük hisse alımına giderek, 33 bin yeni Tesla hissesi satın aldı. Böylece Musk, Tesla'daki hisse oranını yüzde 20'ye yükseltti.
 
Musk'ın bu adımıyla Tesla'daki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trump anlaşmadan çekildi dolar 4.36'yı gördü (Dolar ne kadar?)

Trump anlaşmadan çekildi dolar 4.36'yı gördü (Dolar ne kadar?)
Konutta ucuz kredi fırsatı

Konutta ucuz kredi fırsatı
618 bin yaşlıya zam

618 bin yaşlıya zam
SSK emeklisine en az bin 655 TL

SSK emeklisine en az bin 655 TL

Akaryakıtta indirim müjdesi! Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta indirim müjdesi! Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey

Bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey
ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti
John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!

John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!
Dolar rekora doymuyor

Dolar rekora doymuyor
8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı