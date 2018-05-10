Almeda'dan flaş karar!



STÜDYOLARDA SABAHLIYOR

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Almeda Abazi'yi şöhret eden o görüntüler ortaya çıktı!

Almeda Abazi'den Siyah İnci setine baskın

Elif Bayram

Yıllardır sunuculuk ve oyunculuk yapan, kariyerine yeni bir halka ekliyor. 2008'deseçilen Almeda, single çıkarıyor.26 yaşındakiaylardır stüdyolarda sabahlıyor. Yabancı dildeki ilk single'ı yakında piyasada olacak.13 Şubat 1992’de Arnavutluk’ta dünyaya gelenkatıldığı 3 güzellik yarışmasında da kraliçe seçilerekdüllerini kazandı.Lise Eğitimini İstanbul Özel Tarhan Kolejinde tamamladı. İstanbu Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademisi oyunculuk bölümünde eğitim aldı.Üniversite eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olarak devam etti. Hemen hemen katıldığı tüm programlarda dans eden Almeda program sunucularından ve izleyicilerden tam not aldı.Katıldığı yarışma programıiddialı isimlerinden birisi oldu. Survıvor'da yarıştı.Oyuncuile 13 Şubat 2017'de evlendi.