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Almeda'dan flaş karar!

Tolgahan Sayışman’ın, oyuncu ve sunucu eşi Almeda Abazi’nin gizlice stüdyoya girip bir single çıkarmak için çalıştığı ortaya çıktı. Almeda, artık popçu olup konser verecek

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:04
Almeda'dan flaş karar!
Yıllardır sunuculuk ve oyunculuk yapan Almeda Abazi, kariyerine yeni bir halka ekliyor. 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda, single çıkarıyor.


STÜDYOLARDA SABAHLIYOR


26 yaşındaki Almeda Abazi, aylardır stüdyolarda sabahlıyor. Yabancı dildeki ilk single'ı yakında piyasada olacak.
 

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?


13 Şubat 1992’de Arnavutluk’ta dünyaya gelen Almeda Abazi, katıldığı 3 güzellik yarışmasında da kraliçe seçilerek Miss Tiran, Miss Albania ve 2008 yılında Miss Globe Kainat Güzeli ödüllerini kazandı.

Lise Eğitimini İstanbul Özel Tarhan Kolejinde tamamladı. İstanbu Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademisi oyunculuk bölümünde eğitim aldı.

Üniversite eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olarak devam etti. Hemen hemen katıldığı tüm programlarda dans eden Almeda program sunucularından ve izleyicilerden tam not aldı. 

Katıldığı yarışma programı Yok Böyle Dans'ın iddialı isimlerinden birisi oldu. Survıvor'da yarıştı. 

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 13 Şubat 2017'de evlendi.

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