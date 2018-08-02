Mont-Blanc zirvesinin yakınlarında,6 zirveden oluşan Miage Tepesi'ne çıkan 4 dağcıdan 1'i dengesini kaybederek düştüğü sırada 3 dağcı da kontrolünü kaybederek yuvarlandı.

3 FRANSIZ DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bölgeye ilk yardım ekipleri ve jandarma görevlileri sevk edildi. Ekipte bulunan kadın dağcının kurtulmayı başardı. Fransız olduğu öğrenilen diğer üç dağcı da hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL ZİRVE YOLCULUĞU YASAKLANMIŞTI

Tırmanışın profesyonel bir dağcı rehberliğinde gerçekleşmediği belirlendi.

Bölgeye dağcılık sporu için gelen ve sayıları son yıllarda hızla artan turistlere yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında Saint-Gervais Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında bir dizi önlem almış, yeterli teknik ekipmana sahip olmayan kişilerin zirve yolculuğuna çıkması yasaklanmıştı.

4 BİN 809 METRE YÜKSEKLİKTE

Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya ve İtalya üzerinde bulunan Alpler'in en yüksek noktası Mont-Blanc 4 bin 809 metre yükseklikte. Alpler'de ayrıca, yüksekliği 4 bin metreyi aşan 82 zirve bulunuyor.

Öte yandan, geçen yıl Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 14 kişi hayatını kaybetmiş, kaybolan 2 kişi ise bulunamamıştı.



