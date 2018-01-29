Alp Özcan, Meryem Uzerli'yi unuttu

29 Ocak 2018, Pazartesi 07:48 29 Ocak 2018, Pazartesi 08:03
POSTA/ALİ KESER
Alp Özcan önceki gün yeni sevgilisiyle Bebek’te görüntülendi. El ele yürüyen çift flaşlar patlayınca bir anlık şok yaşadı. Alp Özcan kaçan sevgilisini, “Bir şey olmaz aşkım” diye sakinleştirdi.
MERYEM UZERLİ TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR MU?
Öte yandan Meryem Uzerli geçen günlerde birlikte çalıştığı ajans ile yollarını ayırmıştı. Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden olmuş. Kendisini Türkiye'ye bağlayacak bir durum kalmayan oyuncunun kariyerine artık yurt dışında devam edeceği ve Türkiye'deki yeni projelere de kapısını kapattığı konuşuluyor.