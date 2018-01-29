Alp Özcan, Meryem Uzerli'yi unuttu

POSTA/ALİ KESER



MERYEM UZERLİ TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR MU?

Meryem Uzerli ile Alp Özcan yine ayrıldı

Meryem Uzerli Türkiye’yi terk ediyor mu?

Meryem Uzerli'nin küvetten paylaştığı video olay oldu (Menajerlik şirketi yollarını ayırdı)

Elif Bayram

önceki gün yeni sevgilisiyle Bebek’te görüntülendi. El ele yürüyen çift flaşlar patlayınca bir anlık şok yaşadı. Alp Özcan kaçan sevgilisini, “Bir şey olmaz aşkım” diye sakinleştirdi.Öte yandangeçen günlerde birlikte çalıştığı ajans ile yollarını ayırmıştı. Türkiye'de düzenli bir hayatı olmayan oyuncunun çalıştığı ajans tarafından artık karşılanamayacak bir maliyete yol açması ve sürekli yurt dışına gidip gelmesi bu ayrılığına neden olmuş. Kendisini Türkiye'ye bağlayacak bir durum kalmayan oyuncunun kariyerine artık yurt dışında devam edeceği ve Türkiye'deki yeni projelere de kapısını kapattığı konuşuluyor.