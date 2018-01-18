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Alper Kul kimdir?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her Cuma yayınlanan Beyaz Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Konuklardan biri de Alper Kul. Peki Alper Kul kimdir?

Alper Kul kimdir?
5 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini yurtdışında tamamlayan Alper Kul, kendi yazıp oynadığı oyunların ardından 1997 yılında beyaz perdeye ve televizyon kariyerine adım attı. Şimdilerde Güldür Güldür Show’da İsmail karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda rol arkadaşı olan Aylin Kontente ile evli.
 

Diziler


Güldür Güldür Show/İsmail/2013
Gurbetçiler/1996
Yılan Hikayesi/Altay/1999
Kınalı Kar/Demir/2002
Çemberimde Gül Oya/2004
Aşka Sürgün/Cesur/2005
Arka Sokaklar/2006
Sessiz Gemiler/2007
Kader/2007
Mordkommission İstanbul/Emre/2009
Şen Yuva/2010
5'er Beşer/İsmail/2011
Muhteşem Yüzyıl/Hüsrev Bey/2011
İnsanlar Alemi/İsmail/2012
Osmanlı Tokadı/2013
 

Filmler


Hamam/1997
Kader/2006
Güneşi Gördüm/Serhat/2009
Gecenin Kanatları/Baran/2009
Sümela’nın Şifresi Temel/Temel/2011
Moskova’nın Şifresi: Temel/Temel/2012
Barcelona’nın Şifresi: Temel/Temel/2013
Olur Olur/Ali/2014
Dedemin Fişi/Hicri/2015

Alper Kul filminde eşini oynattıAlper Kul filminde eşini oynattı

 


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