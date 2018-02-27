Alper Potuk'a büyük şok!

2013-2014 sezonun başında ciddi bir bonservis bedeli ödenerek Eskişehirspor'
dan alınan Alper Potuk
'un Fenerbahçe
kariyeri geriye gitmeye devam ediyor. Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper
, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi.
KATKI VEREMEDİ
Son olarak Beşiktaş
maçında Mathieu Valbuena'dan
önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.
Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman
'ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper'e sosyal medyada da tepki yağdı.
Habertürk
Erdinç Şahin