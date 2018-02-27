Alper Potuk'a büyük şok!

KATKI VEREMEDİ

Erdinç Şahin

2013-2014 sezonun başında ciddi bir bonservis bedeli ödenerekdan alınan'unkariyeri geriye gitmeye devam ediyor. Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi.Son olarakmaçındaönce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.Bu durum teknik direktör'ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper'e sosyal medyada da tepki yağdı.