Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Alper Potuk, basıldığı evden taşındı

Futbolcu Alper Potuk, eski sevgilisi Tuvana Türkay'ın kendisini bastığı evinden taşındı. İddialara göre, Alper Potuk'un hareketli yaşantısından komşuları rahatsız oldu

04 Mayıs 2018, Cuma 09:36
Alper Potuk, basıldığı evden taşındı
Fenerbahçeli Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın kendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp terk etmesiyle gündeme gelen Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşındı. İddialara göre, yıldız futbolcunun hareketli yaşantısı ve verdiği partilerden komşuları rahatsız oldu.


TUVANA TÜRKAY GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ


Öte yandan, Alper Potuk'tan ayrılan oyuncu Tuvana Türkay, geçmişe sünger çekti. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakaladığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı iddia edilen Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi.

Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.



Tuvana Türkay, Alper Potuk'un hediyelerini iade ettiTuvana Türkay, Alper Potuk'un hediyelerini iade etti
Alper Potuk’tan örnek davranışAlper Potuk’tan örnek davranış


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı

Deniz Seki ve Bayhan 15 yıl sonra barıştı
Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim

Hande Ataizi: Türk tipi erkek modeli istedim
Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)

Arda Turan ve Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı (Benden Duymuş Olmayın)
Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)

Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)
Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)

Survivor'da ödül oyunun kim kazandı? (Survivor 62. bölüm)
Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi

Alişan ile Buse Varol kına gecesi düzenledi
Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 

Yeşim Salkım: Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter 
Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu

Tuvana Türkay oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu
Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde dışarıya satılarak bir ilki başardı

Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde dışarıya satılarak bir ilki başardı
Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (4 Mayıs 2018)

Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (4 Mayıs 2018)