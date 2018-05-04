Alper Potuk, basıldığı evden taşındı



TUVANA TÜRKAY GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ

Tuvana Türkay, Alper Potuk'un hediyelerini iade etti

Alper Potuk’tan örnek davranış

Elif Bayram

Fenerbahçelikendisini bir erkek ve iki kadınla partide yakalayıp terk etmesiyle gündeme gelen Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşındı. İddialara göre, yıldız futbolcunun hareketli yaşantısı ve verdiği partilerden komşuları rahatsız oldu.Öte yandan,ayrılan oyuncugeçmişe sünger çekti. Fenerbahçeli futbolcuevde iki kadınla parti yaparken yakaladığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı iddia edilen Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi.iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindekicinsi köpek de vardı.