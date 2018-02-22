Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinden elbise eleştirilerine yanıt

"BU KONUDA HİÇBİR BASKI GÖRMEDİK"

Erdinç Şahin

şehrinin ev sahipliği yaptığısporcularımız'da aldıkları 87.76 puan ve toplamdaki 147.18 puanlarıyla yarışmayı 20 kişi arasından 19. olarak tamamladı.Ancak ikilinin dans şovu dışında basında tartışılan bir konu da seçtikleri kıyafetler oldu. Reuters’ın yayımladığı yazıda, Türk sporcular kıyafetleri ‘muhafazakar’ bulunduğu için eleştirildi.Reuters’ın haberine göre,yarışma için daha kapalı kıyafetler tercih ettiklerini bunun da daha rahat hareket etmelerini sağladığını söyledi., ‘Önemli olan Alisa’nın içerisinde kendini en rahat hissedeceği kıyafetleri seçmesi’ dedi. Türk sporcuların kıyafetlerinin ‘Eski Mısır’ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı.Milli sporcumuz Uçar, Türkiye’den kıyafetlerine hiçbir müdahalede bulunulmadığına dikkat çekti.bir kısmı iseyer alan bir ülkedir” diyen Uçar, “Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık” dedi.Öte yandan, Uçar ve Agafonova’nın ülkemizi temsil ettiği yarışmayıçifti kazandı ve altın madalyaya ulaştı.