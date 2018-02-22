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Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinden elbise eleştirilerine yanıt

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar Türkiye'nin kış olimpiyatları tarihinde serbest programa katılım hakkı elde eden ilk buz dansı sporcuları oldu. Çift bugün çıktıkları yarış sonucu 147.18 puanlarıyla yarışmayı 19. olarak tamamladı. Ancak uluslararası basında konuşulan tek konu çiftin spordaki başarısı değil, seçtikleri kıyafetlerdi.

Alper Uçar ve Alisa Agafonova çiftinden elbise eleştirilerine yanıt
Güney Kore’nin PyeongChang şehrinin ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiatları’ndan Artistik Buz Pateni Buz Dansı sporcularımız Alisa Agafonova ve Alper Uçar Serbest Program'da aldıkları 87.76 puan ve toplamdaki 147.18 puanlarıyla yarışmayı 20 kişi arasından 19. olarak tamamladı.

Ancak ikilinin dans şovu dışında basında tartışılan bir konu da seçtikleri kıyafetler oldu. Reuters’ın yayımladığı yazıda, Türk sporcular kıyafetleri ‘muhafazakar’ bulunduğu için eleştirildi.

Reuters’ın haberine göre, Alisa Agafonova ve Alper Uçar yarışma için daha kapalı kıyafetler tercih ettiklerini bunun da daha rahat hareket etmelerini sağladığını söyledi.
 

"BU KONUDA HİÇBİR BASKI GÖRMEDİK"


Alper Uçar, ‘Önemli olan Alisa’nın içerisinde kendini en rahat hissedeceği kıyafetleri seçmesi’ dedi. Türk sporcuların kıyafetlerinin ‘Eski Mısır’ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı.

Milli sporcumuz Uçar, Türkiye’den kıyafetlerine hiçbir müdahalede bulunulmadığına dikkat çekti.

Türkiye, bir kısmı Ortadoğu bir kısmı ise Avrupa’da yer alan bir ülkedir” diyen Uçar, “Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık” dedi.

Öte yandan, Uçar ve Agafonova’nın ülkemizi temsil ettiği yarışmayı Kanadalı Tessa Virtue – Scott Moir çifti kazandı ve altın madalyaya ulaştı.


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