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Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in mutlulukları kısa sürdü

TRT 1 ekranlarında yayımlanan 'Aslan Ailem'de rol alan Burcu Özberk, bir süredir 'Çukur' dizisine Emrah karakteriyle katılan Alperen Duymaz'la aşk yaşıyordu

Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in mutlulukları kısa sürdü
Geçen gün Bebek'te ortaya çıkan oyuncu Burcu Özberk, ilişkisinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine "Siz henüz duymadınız mı? Biz ayrıldık" dedi ve aracına binerek uzaklaştı. 



Öte yandan geçen günlerde Çukur dizisine Emrah karakteriyle katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Komiser Emrah rolü, sosyal medyada büyük tepki topladı.


HARİTA AÇARAK YER SEÇMESİNİ İSTEDİ


Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak polis memuruna kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı.


BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ


Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)




Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)
Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)
Alperen Duymaz ve Burcu Özberk el eleAlperen Duymaz ve Burcu Özberk el ele


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