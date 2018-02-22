Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in mutlulukları kısa sürdü

Geçen gün Bebek'te ortaya çıkan oyuncu Burcu Özberk,
ilişkisinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine "Siz henüz duymadınız mı? Biz ayrıldık" dedi ve aracına binerek uzaklaştı.
Öte yandan geçen günlerde Çukur dizisine Emrah karakteriyle katılan Alperen Duymaz
'ın canlandırdığı Komiser Emrah
rolü, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Çukur
HARİTA AÇARAK YER SEÇMESİNİ İSTEDİ
'un yeni anti kahramanı Emrah Amir
'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah
'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita
açarak polis memuruna kendisini Kars Digor
'a göndereceğini söyleyerek azarladı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter
'da Emrah Amir hashtag
'i TT listesine girdi.
Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)
Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)
Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)
Alperen Duymaz ve Burcu Özberk el ele
Elif Bayram