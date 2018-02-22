Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in mutlulukları kısa sürdü



HARİTA AÇARAK YER SEÇMESİNİ İSTEDİ



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)

Alperen Duymaz ve Burcu Özberk el ele

Elif Bayram

Geçen gün Bebek'te ortaya çıkan oyuncuilişkisinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine "Siz henüz duymadınız mı? Biz ayrıldık" dedi ve aracına binerek uzaklaştı.Öte yandan geçen günlerde Çukur dizisine Emrah karakteriyle katılan'ın canlandırdığırolü, sosyal medyada büyük tepki topladı.'un yeni anti kahramanı'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah,açarak polis memuruna kendisini'a göndereceğini söyleyerek azarladı.Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.'da'i TT listesine girdi.