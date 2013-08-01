Alt geçitte mahsur kaldılar

Bayrampaşa Maltepe Alt Geçidi’ni tıkanan rögarlar nedeniyle su bastı. Altgeçitte aniden yükselen su, içerisinde yolcularıyla bir minibüs ve kamyonetin mahsur kalmasına neden oldu. Araçlar ve içerisindeki yolcular kendi çabalarıyla yaklaşık bir metre yükselen su birikintisinden kurtulamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.



Alt geçide gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatarak mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını minibüs içerisinde mahsur kalan vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye aracına bağlanan halatla çekilen minibüs ve kamyonet yükselen suların içerisinden çıkartıldı.



Minibüsten inerek yollarına yaya devam etmek zorunda kalan vatandaşlar aracın sürücüsüne tepki göstererek "Suyu görerek girdi. Daha sonra aracın motoruna su kaçtığı için mahsur kaldık. Belediye yetkilileri bu halimizi görsün" şeklinde konuştu. Yağışın durması ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda suyun çekilmesinin ardından alt geçitte duran trafik normale döndü.