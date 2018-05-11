Alt ıslatma erkek çocuklarda 2 kat fazla görülüyor
Alt ıslatma sorununun 5 yaş civarında çocuklarda yüzde 15-20 oranında görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, rahatsızlığın erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görüldüğünü söyledi
'Enürezis nokturna'nın (gece alt ıslatma), çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem problemlerinden biri olduğunu ifade eden Dr. Muhammed Güneş, "Organik rahatsızlığı bulunmayan 5 yaşından büyük bir çocukta, en az 3 ay süreyle haftada 2 veya daha fazla altını ıslatma durumunu enürezis olarak tanımlıyoruz" dedi.
ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
'Monosemptomatik enürezis nokturna'da gece altını ıslatma dışında gündüz herhangi bir belirti olmadığını söyleyen Dr. Güneş, "Monosemptomatik olmayan enürezis nokturna’da ise gündüzleri ani sıkışma hissi, sık idrara gitme, gündüz idrar kaçırma, kronik kabızlık gibi bulgular eşlik eder. Enürezis 5 yaş civarında yüzde 15-20 oranında görülür. 10 yaşında bu oran yüzde 5'e kadar iniyor. Erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görülmektedir" diye konuştu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, sorunun anne babadan geçiş özelliğine de dikkat çekerek, "Çocukluk döneminde enürezis nokturna’sı olan ebeveynlerin çocuklarında altını ıslatma sıklığı daha fazladır. Enürezis, çocuğun kendine güvenini azaltır ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Ayrıca toplumumuzun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayışı konunun istismarına neden oluyor" dedi.
ANNE-BABALARA 6 TAVSİYE
Uzman Dr.Muhammed Güneş, tedavi başlangıcında anne babalara yardımcı olabilecek bazı basit önerileri ise şöyle sıraladı:
1. Gün içinde sıvı alımı 6-7 su bardağı olacak şekilde düzenlenmeli.
2. Yatmadan 2 saat önce sıvı alımı kısıtlanmalı. Akşam saatlerinde çay, kahve, kola gibi kafein içeren sıvıların alımından kaçınılmalı.
3. Evde ve okulda 2-3 saatte bir düzenli tuvalete gidilmesi sağlanmalı.
4. Yatmadan önce mutlaka mesane boşaltılmalı ve uyuduktan 2 saat sonra çocuk uyandırılarak idrar yapması sağlanmalı.
5. Altını ıslatan çocuğa ceza verilmemeli.
6. Çocuğun ıslak ve kuru geceleri takvim şeklinde not etmesi istenmeli. Kuru kalınan gecelerden sonra ödüllendirilmeli.