Alt ıslatma erkek çocuklarda 2 kat fazla görülüyor



ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR



ANNE-BABALARA 6 TAVSİYE

Senim Tanay

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, özellikle okul öncesi dönemde sıklıkla karşılaşılannun, çocukluğunda altını ıslatmış anne babaların çocuklarında ve erkek çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çekerek,ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.'Enürezis nokturna'nın (gece alt ıslatma), çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem problemlerinden biri olduğunu ifade eden Dr. Muhammed Güneş, "Organik rahatsızlığı bulunmayan 5 yaşından büyük bir çocukta, en az 3 ay süreyle haftada 2 veya daha fazla altını ıslatma durumunu enürezis olarak tanımlıyoruz" dedi.'Monosemptomatik enürezis nokturna'da gece altını ıslatma dışında gündüz herhangi bir belirti olmadığını söyleyen Dr. Güneş, "Monosemptomatik olmayan enürezis nokturna’da ise gündüzleri ani sıkışma hissi, sık idrara gitme, gündüz idrar kaçırma, kronik kabızlık gibi bulgular eşlik eder. Enürezis 5 yaş civarında yüzde 15-20 oranında görülür. 10 yaşında bu oran yüzde 5'e kadar iniyor. Erkek çocuklarda yaklaşık 2 kat daha sık görülmektedir" diye konuştu.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Güneş, sorunun anne babadan geçiş özelliğine de dikkat çekerek,dedi.Uzman Dr.Muhammed Güneş, tedavi başlangıcında anne babalara yardımcı olabilecek bazı basit önerileri ise şöyle sıraladı:Gün içinde sıvı alımı 6-7 su bardağı olacak şekilde düzenlenmeli.Yatmadan 2 saat önce sıvı alımı kısıtlanmalı. Akşam saatlerinde çay, kahve, kola gibi kafein içeren sıvıların alımından kaçınılmalı.Evde ve okulda 2-3 saatte bir düzenli tuvalete gidilmesi sağlanmalı.Yatmadan önce mutlaka mesane boşaltılmalı ve uyuduktan 2 saat sonra çocuk uyandırılarak idrar yapması sağlanmalı.Altını ıslatan çocuğa ceza verilmemeli.Çocuğun ıslak ve kuru geceleri takvim şeklinde not etmesi istenmeli. Kuru kalınan gecelerden sonra ödüllendirilmeli.