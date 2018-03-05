ALT-J 4 Temmuz'da Volkswagen Arena sahnesinde!

Nazlı Erdol

kariyerlerine “” ismiyle bir üniversite grubu olarak başlayan, İngiltere’ninşehrinde 2007 yılında dörtlü olarak kuruldu. İsimlerini daha sonra matematikte değişimi ifade eden ∆ Delta sembolünün bilgisayarda kodlanması olan alt-J’ye çeviren grup, ilk albümleri “” ile 2012 yılında müzik piyasasında büyük bir sükse yaratarak’nın en prestijli müzik ödülü Mercury’yi kazandı.Aynı seneile beraber çıktıkları turne sonrasıgibi Ingiltere’nin en önemli festivallerinde sahne alan grup 2014 yılında gitaristleri Gwil Sainsbury’nin ayrılmasıyla trio olarak yola devam ediyor. İkinci albümleri “This Is All Yours” ile 57.Grammy Ödüllerinde En iyi Alternatif Albüm ödülü için aday gösterilen ekip, bu dönemde O2 ve Madison Square Garden gibi arenaları doldurmaya başladı. İngilizgrubu, geçen senelerde dünyanın en önemli festivallerinden Glastonbury’de de headliner olarak yer aldı.’a 2015 yılından bu yana yolları düşmeyen grup, 2 Haziran 2017’de çıkardıkları “” isimli albümlerinin turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşmak için’ya geliyor.Pozitif deneyimiyle gerçekleşecekkonserinin erken dönem avantajlı biletleri 5 Mart tarihinden itibareniOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satışa sunulacak.