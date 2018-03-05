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ALT-J 4 Temmuz'da Volkswagen Arena sahnesinde!

İngiliz rock grubu ALT-J, sahne performansıyla 4 Temmuz Çarşamba günü Volkswagen Arena’ya sınırlarını zorlamaya geliyor

ALT-J 4 Temmuz'da Volkswagen Arena sahnesinde!
Müzik kariyerlerine “GarageBand” ismiyle bir üniversite grubu olarak başlayan Alt-J, İngiltere’nin Leeds şehrinde 2007 yılında dörtlü olarak kuruldu. İsimlerini daha sonra matematikte değişimi ifade eden ∆ Delta sembolünün bilgisayarda kodlanması olan alt-J’ye çeviren grup, ilk albümleri “An Awesome Wave” ile 2012 yılında müzik piyasasında büyük bir sükse yaratarak Britanya’nın en prestijli müzik ödülü Mercury’yi kazandı. 

Aynı sene Wild Beasts ile beraber çıktıkları turne sonrası Bestival, Reading, Green Man gibi Ingiltere’nin en önemli festivallerinde sahne alan grup 2014 yılında gitaristleri Gwil Sainsbury’nin ayrılmasıyla trio olarak yola devam ediyor. İkinci albümleri “This Is All Yours” ile 57.Grammy Ödüllerinde En iyi Alternatif Albüm ödülü için aday gösterilen ekip, bu dönemde O2 ve Madison Square Garden gibi arenaları doldurmaya başladı. İngiliz alternatif rock grubu, geçen senelerde dünyanın en önemli festivallerinden Glastonbury’de de headliner olarak yer aldı. 

İstanbul’a 2015 yılından bu yana yolları düşmeyen grup, 2 Haziran 2017’de çıkardıkları “Relaxer” isimli albümlerinin turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşmak için Volkswagen Arena’ya geliyor.

Pozitif deneyimiyle gerçekleşecek Alt-J konserinin erken dönem avantajlı biletleri 5 Mart tarihinden itibaren Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satışa sunulacak. 
 


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