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Alt-üst soy bilgisini sorgulamak için siteye 4 milyon kişi e-Devlet'e girmiş!

E-Devlet sistemini kilitleyen “Soyağacı” meraklılarına dair rakamlar ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre uygulamanın başlatıldığı gün E-Devlet sayfasını 4 milyon kişi ziyaret etti. Bu normal zamanlardaki ziyaretçi sayısının 3-4 katına denk geliyor... Ancak bu ziyaretçilerin çok azı amacına ulaşabilmiş

12 Şubat 2018, Pazartesi 11:11
Alt-üst soy bilgisini sorgulamak için siteye 4 milyon kişi e-Devlet'e girmiş!
Türkiye’nin geçtiğimiz hafta  en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama(Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlendi.
 

YENİDEN KULLANIMA AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR


Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilemedi. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verildi. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete girecek. Çalışmalar devam ediyor.
 

4 MİLYON ZİYARETÇİ 


Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı... Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında... Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş...


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