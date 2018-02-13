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Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)

e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Devreye yeni bir bakanlık girdi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı

13 Şubat 2018, Salı 08:54
Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmişti.e-Devlet alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak Belli oldu

Geçici olarak kapatılan sistem günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye girecek.


EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE YENİDEN AÇILIYOR


Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. 'Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir' konusundaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız, sakin olmaları” dedi.


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