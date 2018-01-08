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Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı

Önceki akşam Beyoğlu’nda görüntülenen Altan Gördüm 'Altan Gördüm ile Vahide Perçin yeniden mi evleniyor?' iddialarına cevap verdi

08 Ocak 2018, Pazartesi 11:17
Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı
Eski eşi Vahide Perçin’le barıştığı ve ikinci kez nikâh masasına oturacağı konuşulan oyuncu Altan Gördüm, konuya açıklık getirdi:


'HABERLERE BİRLİKTE GÜLDÜK'


“Vahide Hanım’la aramız kötü değil. Kesinlikle tekrar evlenmek gibi bir düşüncemiz de yok. Haberleri okuduğumuzda birlikte güldük.”


NEDEN BOŞANMIŞLARDI?


Altan Gördüm'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu.

Vahide Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.


 


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