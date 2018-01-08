Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı



'HABERLERE BİRLİKTE GÜLDÜK'



NEDEN BOŞANMIŞLARDI?

Elif Bayram

Eski eşibarıştığı ve ikinci kez nikâh masasına oturacağı konuşulan oyuncu Altan Gördüm, konuya açıklık getirdi:“Vahide Hanım’la aramız kötü değil. Kesinlikle tekrar evlenmek gibi bir düşüncemiz de yok. Haberleri okuduğumuzda birlikte güldük.”, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu., eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.