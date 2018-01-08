Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı

Eski eşi Vahide Perçin’le
barıştığı ve ikinci kez nikâh masasına oturacağı konuşulan oyuncu Altan Gördüm, konuya açıklık getirdi:
'HABERLERE BİRLİKTE GÜLDÜK'
“Vahide Hanım’la aramız kötü değil. Kesinlikle tekrar evlenmek gibi bir düşüncemiz de yok. Haberleri okuduğumuzda birlikte güldük.”
Altan Gördüm'ün
NEDEN BOŞANMIŞLARDI?
, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu.
Vahide Perçin
, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı.
Elif Bayram