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Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakim karşısında

FETÖ medya yapılanması davasında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşma salonuna ayakta izleyici alınmaması üzerine Ilıcak'ın oğlu salondan çıkarıldı.

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakim karşısında
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise Silivri Cezevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Belçika ve İsveç konsolosluk temsilcilerinin de takip ettiği duruşmaya katılmak isteyen çok sayıda izleyici ayakta kaldı. Ancak Mahkeme Başkanı'nın ayakta izleyici kabul etmediğini belirtmesi üzerine Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu izleyiciler salon dışına çıkarıldı.


SANIK FEVZİ YAZICI GÜLEN'İN MEKTUBUNA İLİŞKİN SAVUNMA YAPTI


Duruşmada kapatılan Zaman Gazetesi'nde Görsel Yönetmen ve Grafik Tasarım Sorumlusu sanık Fevzi Yazıcı'nın ek savunması alındı. Sanık Fevzi Yazıcı, evinde ele geçirilen Fetullah Gülen'e ait mektuba ilişkin savunma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen'in söz konusu mektubu, 2015 yılında hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e FETÖ soruşturmalarında tutuklu bulunan 63 şüphelinin tahliye edilmesi talimatını içerdiği ve "Gülen'in ele geçirilen en somut talimat belgesi" olarak nitelendirilmişti. Sanık Yazıcı, "Evimde yapılan arama usulsüz olduğu için zaten imza koymamıştım. Benim yokluğumda emniyet personeli flash belleğe bir mektup koymuştur. Bu belge sahtedir" dedi. Sanık Yazıcı, örgüt yöneticileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü. Kayyıma kadar ve kayyımdan sonra da gazeteyi dizayn ettiğini söyleyen Yazıcı, "Çünkü ben işimi seviyorum. Bir darbeci böyle mi olur? Çünkü ben bir profesyonelim. Gazetede terörist faaliyetlere şahit olmadım. Olsaydım bir saniye durmazdım" diye konuştu. Duruşma Yazıcı'nın savunmasıyla devam ediyor. 16 Şubat Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen duruşmadan karar çıkması bekleniyor.


AĞIRLAŞTIILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLMİŞTİ


Davanın 11 Aralık 2017 tarihli celsesinde, mütalaasını veren duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman'ın ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması istenmişti.

DHA


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