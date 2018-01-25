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Altay'da forvet çöktü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak zirve takipçisi Altay'da forvet oyuncularının eksikliği teknik heyeti kara kara düşündürüyor. 

Altay'da forvet çöktü
Siyah-Beyazlı takımın en önemli gol silahları Murat Uluç ve İbrahim Akın'ın sakatlıklarının sürmesi, Hüsamettin'in cezalı duruma düşmesi, Furkan'ın ise Ümraniyespor'la söz kesmesi nedeniyle teknik direktör İsmet Taşdemir'in hücum hattındaki alternatifleri azaldı.

İzmir ekibinde geçen hafta ailevi nedenlerden dolayı izin verilen Ozan Sol'un bu hafta takıma dönmesi tek teselli oldu.

Altay, Kahramanmaraş randevusunda Muharrem, Doğan ve Ozan Sol gibi gol silahlarıyla skor üretmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda sağ bek Necdet ise iyileşti.

 


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