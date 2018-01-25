Altay'da forvet çöktü

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlı takımın en önemli gol silahlarısakatlıklarının sürmesi, Hüsamettin'in cezalı duruma düşmesi, Furkan'ın ise'la söz kesmesi nedeniyle teknik direktör'in hücum hattındaki alternatifleri azaldı.İzmir ekibinde geçen hafta ailevi nedenlerden dolayı izin verilen'un bu hafta takıma dönmesi tek teselli oldu.Altay, Kahramanmaraş randevusundagibi gol silahlarıyla skor üretmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda sağ bek Necdet ise iyileşti.