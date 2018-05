Altay'da yükselme dönemi

İKİ YILDIZA SEVGİ SELİ

TARAFTAR BÜYÜLEDİ, İZMİR UYUMADI

ALTINORDU VE KARŞIYAKA KUTLADI

İLK KUTLAMA ÖZGENER'DEN

EKMEKÇİOĞLU: "İNANCIMIZ KARŞILIĞINI BULDU"

Erdinç Şahin

de İzmir'i başarıyla temsil eden ancaküst üste kaybettiği Play-Off finallerinin ardından 2011'de ilk kez 2. Lig'e, 2015'te ise 3. Lig'e sürüklenen siyah-beyazlılar, tarihinin en kötü günlerini yaşadı. 3. Lig'deki ilk yılında 2016'da altyapı ağırlıklı kadrosuyla 3 puan farkla amatör ligin eşiğinden dönen, geçen yıl 28 yaşında başkanlık görevine getirilen genç işadamı Özgür Ekmekçioğlu'nun desteğiyle yeniden tırmanışa geçti. Geçen sezon transfer yasaklarından kurtularak 3. Lig'de Play-Off'tan kupaya uzanan İzmir temsilcisi bu yıl direkt şampiyon olmayı başardı.Altay'da 3 sezondur sportif direktörlük görevini üstlenirken son 4 haftada teknik direktörlük koltuğuna oturan, siyah-beyazlı takımı şampiyon yaparak tarihe geçti. Töraydın yönetiminde Bugsaşspor, Hacettepe, Pendikspor ve son olarak Gümüşhanespor'u dize getiren Altay, sezon başından bu yana zirve için çekiştiğison haftada geride bırakıp onbinleri sevince boğdu. Taraftarlar kulübü dipten alıp zirveye taşıyan Ekmekçioğlu-Töraydın ikilisine sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlılar, devre arasında transfer yasağı nedeniyle takviye yapamamasına rağmen hedefe ulaşmanın mutluluğunu da yaşadı. Yönetimin şampiyonluk primi olarak takıma 1 milyon TL dağıtacağı öğrenildi. Şampiyonluğun ardındah üstü açık otobüsle tur atan futbolcular ardından sabaha kadar eğlendi.ALTAY'ın altyapısından yetişen ve yıllar sonra döndükleri kulüpte üst üste iki şampiyonluk yaşayan kaptanve, taraftarların gönlünde taht kurdu. Geçen sezon 18 gol atarak Play-Off şampiyonluğuna katkı yapan, dün de Gümüşhanespor karşısında gol perdesini açan Murat, sezonu 14 golle tamamladı. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek 36 yaşındaki santrfor, "Gelecek sezon da Süper Lig'e çıkarak hat-trick yapacağız" dedi. Taraftarların, "Altay'ın çocuğu İbrahim Akın" tezahüratlarıyla bağrına bastığı İbrahim ise taraftarlara üçlü çektirerek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. İbrahim Akın'ın da mukavelesi sona ermek üzere.ALTAY-Gümüşhanespor arasında Atatürk Stadı'nda oynanan tarihi randevuda siyah-beyazlı taraftarlar tam not aldı. İzmir ekibine yıllar sonra 30 bin kişilik dev koro büyük bir destek verdi. Kapalı tribünde görsel şova imza atan Altaylılar, şampiyonluk sonrası İzmir'in caddelerinde arabalarıyla kornalarına basarak, siyah-beyazlı bayraklarını sallayarak şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Taraftarlar, takımın Kordon'da attığı şampiyonluk turunda futbolcularla buluşurken,akın eden onbinler kenti siyah-beyaz renklere boyadı.İZMİR'in köklü kulüpleri Karşıyaka ve Altınordu, sosyal medya hesaplarından Altay'ın şampiyonluğunu kutladı. Bu sezon 3. Lig'e düşen Karşıyaka'nın mesajında, "Tebrikler Altay. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay'ı tebrik ediyor, gelecek sezon Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 1. Lig'de Play-Off'a kalamama üzüntüsü yaşayan Altınordu ise "İzmir'in parlak yıldızı Büyük Altay yeniden 1. Lig'de. Hoş geldin kardeş" paylaşımında bulundu.ALTAY'ı yıllarca takımda forma giyen efsane futbol adamı Mustafa Denizli'yle birlikte şampiyonluk maçında yalnız bırakmayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu kutlayan ilk isim oldu. Özgener mesajında şu ifadelere yer verdi; "İzmirimizin köklü spor kulüplerinden Altay'ın, şampiyonluğunu ilan ederek 7 yıl aranın ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselerek kentimize yaşattığı büyük sevinç nedeniyle başta şahsınız olmak üzere, tüm yönetim kurulunuzu, teknik ekibinizi, futbolcularınızı, kulüp çalışanlarını ve Altay Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ederim. Tarihin her döneminde her alanda başarılara imza atan İzmirimizin, geçmişi de bu güzel kentimiz kadar köklü ve müstesna olan kulübü Altay'ın, bu ekip ve mücadele ruhu ile önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkarak daha nice başarıların altına imza atacağı inancıyla en içten sevgi ve selamlarımı sunarım.""Büyük Altayımızı geçen sezon olduğu gibi yine bir üst lig hedefine taşımanın gurunu yaşıyoruz. Büyük taraftarımız, yetenekleri kadar karakterleri ile öne çıkan aslan yürekli oyuncularımız, zor zamanda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Özden Töraydın hocamız ve ekibi, tüm kulüp çalışanlarımız kutlar, bizleri can-ı gönülden destekleyen tüm sporseverlere teşekkür ederim. Şampiyonluğumuz Büyük Altay camiası ve armamızda adını gururla taşıdığımız güzel İzmirimize armağan olsun."DHA