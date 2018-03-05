Altay'ın tesellisi zirve

MAÇ GECESİ UYUTMADILAR

Erdinç Şahin

Üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından1 puanla yetinen siyah-beyazlılar,deplasmandayenilip 45 puanda kalmasıyla zirve yarışındaki avantajını korudu. İzmir ekibinde stoper, pazar günü iç sahada oynanacak SBS İnşaatmaçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.Kümede kalma mücadelesi verenbulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren teknik direktör, "Zor ve önemli bir müsabakaydı. Ara ara iyi, ara ara kötü oynadık. Maç gitti, geldi. Kazanabilir ya da kaybedebilirdik. İkinci yarının başında kendi hatamızdan yediğimiz golün ardından oyun disiplininden koptuk. Bu benim canımı sıktı. Risk alıp çift forvete döndük. Kazanamadığımız için üzgünüm ancak deplasmandan gelen puanın da iyi olduğunu düşünüyorum. Aldığımız 1 puanla liderliğimizi devam ettirdik" diye konuştu.Fethiyespor taraftarlarının maçtan bir gece önce Altay'ın kamp yaptığı otele yakın bir yerde ses bombası patlattığı öğrenildi. Cumartesi gününü pazara bağlayan gecede saat 03.00-04.00 sularında Fethiyeli fanatiklerin iki kez patlattığı ses bombaları sonrası polis ekipleri iki kişi hakkında işlem yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın'ın sabahın ilk ışıklarına kadar olayla ilgili emniyetin yanında olduğu öğrenildi. Altay yönetimi Fethiye İlçe Emniyeti Müdürlüğü'ne hassasiyetleri için teşekkür etti.