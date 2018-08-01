Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve 1914 Taraftarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda camia gövde gösterisi yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu, teknik direktör Alper Avcı ve futbolcularla birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi sanatçı Sedat Yüce ve Musicana Band eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı. Şampiyonluk kupasının da getirildiği gecede taraftarlar meşale şovlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda zor bir ligde mücadele edeceklerini, camianın kendilerine vereceği desteğin yine en büyük artı olacağını söyledi. Herkesten destek beklediklerini anlatan Ekmekçioğlu, "Geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor ile oynanan final maçında 40 bin yüreğin desteğiyle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Aynı tablonun tekrarı ile başarılı bir sezon geçirip mücadelemizle takdir toplayacağımıza kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

Alsancak Stadı'nın 16 Ocak 2019'da hizmete gireceğini belirten Ekmekçioğlu, "Bu konuda bize desteğini esirgemeyen tüm yöneticilerimiz başta olmak üzere İzmir Milletvekillerimiz Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Alpay Özalan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Destek ve geceye katılımları için Bornova Belediye Başkanı Olgun Attila ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a da teşekkür eden Ekmekçioğlu, elde ettikleri başarıda emeği geçen tüm oyuncular, eski çalıştırıcılar Cüneyt Biçer ve İsmet Taşdemir başta olmak üzere tüm teknik adamlar ve kulüp çalışanlarını da unutmadı.

GALATASARAY'DAN TRANSFER

Galatasaray TV'nin eski genel koordinatörü, İzmirli gazeteci Can Erbesler, kurumsal iletişim direktörü olarak Altay'da göreve başladı.

Geceye katılan ve Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeni transfer olarak camiaya duyurduğu Erbesler, "Memleketim İzmir'in eşsiz kulübü Büyük Altay'ın kurumsal iletişim direktörü olarak hizmet edeceğim. 2 yıl üst üste şampiyon apoletli Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hedef Süper Lig olacak" dedi. İzmir'i Spor Toto 1'inci Lig'de temsil edecek Altay için İzmirli sanatçılar yeni bir marş da besteledi. Söz ve müziği Aydın Tonya'ya ait olan marş ilk kez Sedat Yüce tarafından okunurken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni marşı defalarca tekrarlattı.