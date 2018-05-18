Altay'da son gözde Poepon

Spor Toto 1 Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosuna en az 5 yabancı futbolcu dahil etmeyi planlayan Altay'ın son olarak listesine Boluspor forması giyen Hollandalı santrfor Rydell Poepon'u eklediği öğrenildi.

18 Mayıs 2018, Cuma 14:42
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Boluspor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek başarılı golcü bu sezon 16 kez rakip fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 2016-17'de Boluspor'da 20 gol kaydeden 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu son 2 sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de toplam 36 gol kaydetti. 

Poepon, geçen sezon ve bu sezon kulübüyle Play-Off'ta yarı final heyecanı yaşadı. Ajax altyapısında yetişen futbolcu 2016'da Karabağ'dan Boluspor'a transfer olmuştu.


DHA

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