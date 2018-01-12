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Altaylı Halil İstanbulspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'la anlaştı.
 

Altaylı Halil İstanbulspor'da
İstanbulspor Yöneticisi Ömer Sarıalioğlu ile masaya oturan 24 yaşındaki futbolcu Halil Yılmaz 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Halil'in ilerleyen dönemde başka bir kulübe satılması halinde Altay'ın bu transferden elde edilecek bonservis ücretinin yüzde 50'sini pay olarak alacağı belirtildi. Ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Halil, daha sonra affedilmesine rağmen ayrılık kararı almıştı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay'da çalıştığı dönemden eski öğrencisi olan Halil'in transfer edilmesini istemesi üzerine anlaşma sağlandı.
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