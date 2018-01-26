Altered Carbon’un kamera arkası



BAŞKA BİR BEDENE TRANSFER OLMANIN MÜMKÜN OLDUĞU BİR GELECEKTE...

Elif Bayram

Richard K. Morgan'ın klasik siberpunk romanından uyarlananyıl sonraki bir gelecekte geçen, cinayet, aşk, cinsellik ve ihanetlerle dolu karmaşık bir olay örgüsüne sahip bir hikâye.Yepyeni bir teknoloji, toplumu tamamen değiştirmiştir. İnsan bilinci sayısallaştırılabilmektedir, başka bir bedene transfer olmak mümkün hale gelmiştir ve ölüm artık mazide kalmıştır.yeni dünya düzenine karşı organize edilen bir başkaldırı sırasında yenik düşen yıldızlararası elit savaşçılardan hayatta kalan tek askerdir.Bilinci yüzyıllar boyunca buz içinde hapsedilmiştir, ta ki aşırı zengin ve çok uzun yıllardır hayatta olanadında bir adam ona tekrar yaşama şansı sunana kadar. Bunun karşılığında, Kovacs'ın bir cinayeti çözmesini istemektedir.