Altered Carbon’un kamera arkası

Richard K. Morgan'ın klasik siberpunk romanından uyarlanan Altered Carbon 300
yıl sonraki bir gelecekte geçen, cinayet, aşk, cinsellik ve ihanetlerle dolu karmaşık bir olay örgüsüne sahip bir hikâye.
BAŞKA BİR BEDENE TRANSFER OLMANIN MÜMKÜN OLDUĞU BİR GELECEKTE...
Yepyeni bir teknoloji, toplumu tamamen değiştirmiştir. İnsan bilinci sayısallaştırılabilmektedir, başka bir bedene transfer olmak mümkün hale gelmiştir ve ölüm artık mazide kalmıştır. Takeshi Kovacs,
yeni dünya düzenine karşı organize edilen bir başkaldırı sırasında yenik düşen yıldızlararası elit savaşçılardan hayatta kalan tek askerdir.
Bilinci yüzyıllar boyunca buz içinde hapsedilmiştir, ta ki aşırı zengin ve çok uzun yıllardır hayatta olan Laurens Bancroft
adında bir adam ona tekrar yaşama şansı sunana kadar. Bunun karşılığında, Kovacs'ın bir cinayeti çözmesini istemektedir.
Elif Bayram