Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Altered Carbon’un kamera arkası

Altered Carbon 2 Şubat 2018, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda Netflix'te gösterime girecek! Altered Carbon'dan kamera arkası görüntülerini içeren özel bir video paylaşıldı. İşte oyuncuların ve set ekibinin zorlu dövüş sahneleri...

26 Ocak 2018, Cuma 11:13
Altered Carbon’un kamera arkası
Richard K. Morgan'ın klasik siberpunk romanından uyarlanan Altered Carbon 300 yıl sonraki bir gelecekte geçen, cinayet, aşk, cinsellik ve ihanetlerle dolu karmaşık bir olay örgüsüne sahip bir hikâye.


BAŞKA BİR BEDENE TRANSFER OLMANIN MÜMKÜN OLDUĞU BİR GELECEKTE...


Yepyeni bir teknoloji, toplumu tamamen değiştirmiştir. İnsan bilinci sayısallaştırılabilmektedir, başka bir bedene transfer olmak mümkün hale gelmiştir ve ölüm artık mazide kalmıştır. Takeshi Kovacs, yeni dünya düzenine karşı organize edilen bir başkaldırı sırasında yenik düşen yıldızlararası elit savaşçılardan hayatta kalan tek askerdir.

Bilinci yüzyıllar boyunca buz içinde hapsedilmiştir, ta ki aşırı zengin ve çok uzun yıllardır hayatta olan Laurens Bancroft adında bir adam ona tekrar yaşama şansı sunana kadar. Bunun karşılığında, Kovacs'ın bir cinayeti çözmesini istemektedir. 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı: Vartolu'nun kimliği ortaya çıkacak mı?

Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı: Vartolu'nun kimliği ortaya çıkacak mı?
Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı

Jet Sosyete dizisinin 1. bölüm fragmanı
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölümde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler final mi yapacak?
Mehmet Günsür’ün başrol olduğu Kanaga dizisinin fragmanı

Mehmet Günsür’ün başrol olduğu Kanaga dizisinin fragmanı
Arka Sokaklar dizisinin 466. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar dizisinin 466. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi

İstanbullu Gelin dizisinin 33. bölümüne damga vuran evlilik teklifi
Kut'ül Amare nedir? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Kut'ül Amare nedir? Mehmetçik Kut'ül Amare saat kaçta hangi kanalda başlayacak?
Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)

Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)
Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)

Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)
Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı

Netflix'in Black Mirror tanıtımında Esra Erol oynadı
The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!

The Walking Dead’in 9. sezonu onaylandı!