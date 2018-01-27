Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Altı hamam, üstü türbe! Ziyaretçisi eksik olmuyor

Isparta Aliköy’de yaklaşık 700 yıl önce yaşamış Hatıp Dede, şehre hamama giden kızını hor gören kadınlara inat evinin alt katına hamam yaptı. Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede ile ailesinin mezarının da bulunduğu iki katlı evi ve altındaki hamam ise türbe olarak korunuyor

27 Ocak 2018, Cumartesi 16:20
Altı hamam, üstü türbe! Ziyaretçisi eksik olmuyor
Isparta’da merkeze bağlı Aliköy’ün hemen girişinde Hatıp Dede Türbesi’nin altındaki 700 yıllık tarihi hamam hikâyesiyle ilgi çekiyor. Rivayete göre Aliköy’de her harman ve hasat dönemi kadınlar gelenekleri gereği şehre hamama giderlermişler. Hatıp Dede’nin kızı da hamama gelmiş. Ancak şehrin kadınları, kızı köylü diye hor görüp yıkanmasını istememiş. Bunun üzerine köye dönen kız, başından geçenleri babasına anlatmış. Hatıp Dede kızını dinledikten sonra, "Üzülme sen kızım, ben senin için hamam yaparım" demiş ve Hatıp Ded  bütün köyü toplamış, bir gecede Aliköy’de yaşadıkları evin altına hamam yapmışlar. Hamamın yapıldığından habersiz köylüler ise gördükleri karşısında çok şaşırmış.



Yıllar sonra Hatıp Dede ve ailesi vefat etmiş. Köylüler Hatıp Dede’nin ve ailesinin mezarını da evlerinin içine yapmış. Bugün üzerinde Hatıp Dede Türbesi yazılı ev, altında da kızı için yapılan 700 yıllık tarihi hamamla sapasağlam ayakta duruyor.

'KÖYÜMÜZDE KOLAY KOLAY BOŞANMA OLMAZ'

Aliköy’deki Alevi dedesi Hatıp Aksu, Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede’nin ve türbenin hikâyesini şöyle anlattı:

"Hatıp Dede’nin kerameti, evlilik üzerine olduğu bilinir. Kavga eden aileler burada barışır. Buraya Türkiye’nin her yerinden gelirler. Dua eder, dilek ve temennide bulunurlar. Evlilikleri düzelenler de döner kurban keser. Bizim köyümüzde de kolay kolay boşanma olmaz. Pirimizin kızının şehirde hor görülmesi üzerine burada türbenin altında bulunan tarihi hamam da bir gecede köylü tarafından yapılmıştır. Köyümüzde evlenen her çift bu hamama gelir, abdest alır ardından türbede dua eder. Bu türbede abdest alıp dua eden tüm çiftler mutlu, mesut evlilik sürmektedirler."

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İlginç 46 fotoğraf

İlginç 46 fotoğraf
Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri

Rus Akrobasi Grubu'ndan İstanbul'da nefes kesen gösteri
Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi

Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı için 'Wanted' afişi
Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı

Bolu'da 4 çocuk babası adam ailesine küsünce 4 gün samanlıkta saklandı
Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi

Aç kalan tilki Karayolları 126. Şube şefliğinin binasına girdi
Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek

Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek
Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak

Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak
Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!

Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin... İşte nedeni!
Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Marmara Ereğlisi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu

Sivas'ta şelale soğuktan buz tuttu
Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!

Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!