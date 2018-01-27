Altı hamam, üstü türbe! Ziyaretçisi eksik olmuyor

'KÖYÜMÜZDE KOLAY KOLAY BOŞANMA OLMAZ'

Senim Tanay

Isparta’da merkeze bağlı Aliköy’ün hemen girişinde’nin altındaki 700 yıllık tarihi hamam hikâyesiyle ilgi çekiyor. Rivayete göre Aliköy’de her harman ve hasat dönemi kadınlar gelenekleri gereği şehre hamama giderlermişler. Hatıp Dede’nin kızı da hamama gelmiş. Ancak şehrin kadınları, kızı köylü diye hor görüp yıkanmasını istememiş. Bunun üzerine köye dönen kız, başından geçenleri babasına anlatmış. Hatıp Dede kızını dinledikten sonra, "Üzülme sen kızım, ben senin için hamam yaparım" demiş ve Hatıp Ded bütün köyü toplamış, bir gecede Aliköy’de yaşadıkları evin altına hamam yapmışlar. Hamamın yapıldığından habersiz köylüler ise gördükleri karşısında çok şaşırmış.Yıllar sonra Hatıp Dede ve ailesi vefat etmiş. Köylüler Hatıp Dede’nin ve ailesinin mezarını da evlerinin içine yapmış. Bugün üzerinde Hatıp Dede Türbesi yazılı ev, altında da kızı için yapılan 700 yıllık tarihi hamamla sapasağlam ayakta duruyor.Aliköy’deki Alevi dedesi Hatıp Aksu, Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede’nin ve türbenin hikâyesini şöyle anlattı: