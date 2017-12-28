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Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Çin'de, göz çukurunda devasa bir tümör bulunan 6 yaşındaki çocuk, toplanan bağışlar sayesinde ameliyatı için gereken parayı topladı. "Kurtulması zor" denilen ameliyatı başarıyla atlatan çocuk mucize bir şekilde iyileşti

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
Çin’in Şandong eyaletinde bulunan Yangu bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Li Zhenglu, sağ göz çukurundaki dev tümör yüzünden ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Küçük çocuğun iyileşmesi için gereken miktar ise ailesinin karşılayamayacağı kadar büyüktü… Hikayenin medyada da yer almasıyla çocuğun durumunu öğrenen halk, Li ve ailesine yardım amaçlı bir bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya süresince küçük çocuk için 150 bin yuan (yaklaşık 23 bin dolar) bağış toplandı.

Doktorların “Tanrı bile ona artık yardım edemez” dediği küçük Li, zorlu operasyondan başarıyla çıktı ve iyileşme sürecine girdi. Li’nin ailesi ise bağışçılara teşekkür ederek “onlara çok ama çok müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

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