Altın 2,5 haftanın zirvesinde

Altının onsu Fed’in açıklamalarıyla 2,5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed Başkanı Ben Bernanke’nin tahvil programını sonlandırmak için destekleyici gelişmeleri bekleyecekleri yönündeki açıklaması bu durumun en büyük etkeni oldu.

Altının onsu yüzde 1,8’lik yükselişle 1,285 dolara tırmandı ve üst üste dört gün boyunca değerlendi.

Altının onsu bu yükselişle 24 Haziran’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Bernanke Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda yakın gelecekte enflasyonun düşük kalması ve işsizlik rakamlarının istihdam piyasası için sağlıklı bir orana gelmesi gibi destekleyici gelişmelerin yaşanması bekleniyor.