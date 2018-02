'Altın ayı' için 19 film yarışacak

Jüri başkanı Tom Tykwer olacak

Açılışı animasyon filmi yapacak

Festivalde 3 Türk filmi gösterilecek

Nazlı Erdol

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinin salonunda Festival Direktörü Dieter Kosslick'in de katıldığı basın toplantısında 15-25 Şubat tarihlerinde yapılacak festivalin programı tanıtıldı.78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde yarışma bölümünde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.Toplam 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek."Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer yapacak.Uluslararası jüride ayrıca, Belçikalı oyuncu Cecile de France, İspanya Film Festivali Filmoteca Espanola'nın eski direktörü Chema Prado, ABD’li film yapımcı Adele Romanski, Japon besteci Ryuichi Sakamoto ve ABD’li film eleştirmeni Staphani Zacharek yer alıyor.Berlinale, bu yıl "Isle of Dogs-Ataris Reise" adlı animasyon filmiyle 15 Şubat'ta başlayacak. Yönetmenliğini Wes Anderson'un yaptığı "Isle of Dogs-Ataris Reise" filminin dünya prömiyeri de bu festivalde olacak.Berlinale'ye bu yıl Türkiye’den 3 film katılıyor. "Generation 14plus" bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği "Güvercin", Forum bölümünde Burak Çevik’in "Tuzdan kaide" ve From Expanded kategorisinde de Didem Pekün’ün "Araf" adlı belgesel filmi gösterilecek. "Tuzdan kaide" ve "Güvercin" filmlerinin ilk gösterimleri Berlinale’de yapılacak.Çok sayıda ünlü oyuncunun katılması beklenen festivalde ödüller 24 Şubat’ta sahiplerini bulacak.