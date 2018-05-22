Altın dolusu çanta bulan örnek vatandaştan ibretlik sözler

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi’nde kaldırımda bir vatandaş tarafından kadın el çantası içerisinde bulunan yaklaşık 45 bin TL değerindeki ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Altınları bulan duyarlı vatandaş Orhan Çoban, tesadüfen bulduğu çantanın sahibine teslim edilmesinden mutlu olduğunu söyledi. Organize Sanayi Bölgesinde mobilyacılık yapan Çoban, tesadüf yolda küçük bir çanta bulduğunu ifade ederek, "Sağa sola baktım kimseyi göremeyince içerisine baktığımızda ziynet eşyaları vardı. Ziynet eşyaları olduğu için ilk önce tedirgin oldum. Daha sonra emniyet müdürlüğüne gittim. Oradan da polis memurları ile zabıtaya giderek ziynet eşyalarını teslim ettim" dedi.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Çantanın içerisine baktığında heyecanlandığını, ne yapacağımızı şaşırdığını belirten Çoban, "Böyle bir şey başımıza ilk defa geldiği için zan altında kalmaktan da korktum. Meblağ büyük, hırsızlık malı da olabilirdi. Ama yinede cesaretimizi toplayıp sağ olsun polis arkadaşlarda yardımcı oldular zabıtaya teslim ettik. Bu anlamda çok da huzurluyum. Vicdanımda çokta rahat. Her vatandaşın başına böyle bir şey geldiğinde teslim etmesi lazım" diye konuştu.

ÖRNEK VATANDAŞTAN İBRETLİK SÖZLER

Vatandaşları bu tür konularda duyarlı olmaya davet eden Çoban, "Kendisini bilen kim olursa olsun hak etmediği, kazanmadığı, alın terletmediği bir şeyin sahibi değildir. Benim olmayan bir şeye ben hak sahibi olamam. Çünkü onu ne zorluklarla kazanmışlardır. Bu hem haram, hem emeğe saygısızlık. Kendisini bilen yapmaması lazım. Duyarlı vatandaşların gidip ilgili kurumlara teslimatını yapması lazım" ifadelerini kullandı.

Altınların sahibine teslim edilirken orada olmadığını ifade eden,"Altınların sahibini tanımıyorum hiç görmedim bilmiyorum. Gelirlerse tanışmak isterim. Telefonda altınları teslim aldığına dair görüştük. Uğrayıp teşekkür edeceğiz dediler" şeklinde konuştu.

Yeşilırmak Mahallesinde bir binanın önünde Orhan Çoban tarafından bulunan kadın el çantası içinden 44 adet küçük altın, 7 adet yarım altın, bir adet tam altın, bir adet altın kolye, inci kolye, bileklikle birlikte tespih ve küpelerin olduğu ziynet eşyası çıkmıştı. Tokat Belediyesi Zabıta ekiplerine ulaştırılan ziynet eşyaları sahibi bulunarak teslim edilmişti. Altınları küçük bir el çantasına koyarak yorganları arasına saklayan emekli öğretmenin evine gelen temizlikçinin yorganı balkona çıkartarak astığı sırada altın dolusu çantanın binadan aşağı düşmesi sonucu kaybolduğu kaydedilmişti.