Altın emzik çetesine İstanbul'da ikinci operasyon

İSTANBUL'DA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

POLİS OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Senim Tanay

’da geçen ağustos ayında Şırnak’tan İstanbul’a altın almak için gelen iş adamlarının otomobilinin önünü keserek 2 milyon 200 bin dolar gasp eden çete, düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmış ve bu operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Polisler operasyonda paranın 673 bin TL'sini bulurken çetenin gasp parasıyla lüks araçlar aldığı saptanmıştı. Çete üyeleribile almıştı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturmada altın emzik çetesine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüphelinin firari olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine özel bir tim kurularak soruşturma sürdürüldü. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. 26 Aralık'ta Fatih, Bakırköy, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde toplam 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 2’si kadın toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin TL para ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Ağustos ayından bu yana 2 milyon 200 bin doların izini süren ekipler şüphelileri sorguya aldı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Ancak gözaltında bulunan Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç. ve O.T.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinin alınmalarının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.