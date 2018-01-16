İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Altın fiyatları 16 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde yükselişle başladı. Altının gram fiyatı daha sonra 163-164 lira seviyelerine tutundu. Peki çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarıyla ilgili detaylar... 

16 Ocak 2018, Salı 10:27
Altın fiyatları 16 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu.  'Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.  Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira  olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar..
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,63'den alınırken 539,79 liradan satılıyor.
 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1083,35 liradan alınıp 1099,72 liradan satılıyor. Tam ziynet de 1045,50 liradan alınırken 1078,96 liradan satılıyor.

 

 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Airbus, 2017'de bin 109 adet ticari uçak siparişi aldı

Airbus, 2017'de bin 109 adet ticari uçak siparişi aldı
Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor
Nef Vakfı ve YGA çocukları bilimle buluşturuyor

Nef Vakfı ve YGA çocukları bilimle buluşturuyor
200 yıllık dev şirket resmen battı!

200 yıllık dev şirket resmen battı!
Et ve sütte KDV sıfıra insin talebi

Et ve sütte KDV sıfıra insin talebi
2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak

2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak
Kredi kartları ile ilgili çok önemli gelişme: BDDK açıkladı! Süre uzatılmayacak...

Kredi kartları ile ilgili çok önemli gelişme: BDDK açıkladı! Süre uzatılmayacak...
İşsizlik geriledi

İşsizlik geriledi
İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor

İzmir'e 12 yeni arıtma tesisi geliyor
Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi

Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi
Son dakika: Benzine zam geliyor

Son dakika: Benzine zam geliyor