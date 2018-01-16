Altın fiyatları 16 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları
belli oldu. 'Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte
altın fiyatlarındaki son rakamlar..
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın
164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyor
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyor. Yarım altın
da 526,63'den alınırken 539,79 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını
ise 1083,35 liradan alınıp 1099,72 liradan satılıyor. Tam ziynet de 1045,50 liradan alınırken 1078,96 liradan satılıyor.
Haber Merkezi