Altın fiyatları 16 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Haber Merkezi

16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatlarıbelli oldu. 'oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'denda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.Altın almak için uzmanlar ne diyor?Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İştealtın fiyatlarındaki son rakamlar..164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyorise 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyor.da 526,63'den alınırken 539,79 liradan satılıyor.ise 1083,35 liradan alınıp 1099,72 liradan satılıyor. Tam ziynet de 1045,50 liradan alınırken 1078,96 liradan satılıyor.