Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın bu güne yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira?
ve Gram altın ne kadar
oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın
almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın
GRAM ALTIN NE KADAR?
162,50 liradan alınırken, 162,56 liradan satılıyor
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 260,01 liradan alınırken 266,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,03’den alınırken 533,03 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1076,94 liradan alınıp 1093,22 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,32 liradan alınırken 1072,58 liradan satılıyor.
Adem Özdoğan