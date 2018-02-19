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Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın yükseliyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Bugün serbest piyasada gram altın ne kadar? İşte 19 Şubat altın fiyatları... 

Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın bu güne yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 19 Şubat Pazartesi günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Çeyrek altın ne kadar? 


GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 162,50 liradan alınırken, 162,56 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 260,01 liradan alınırken 266,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,03’den alınırken 533,03 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1076,94 liradan alınıp 1093,22 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,32 liradan alınırken 1072,58 liradan satılıyor.


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