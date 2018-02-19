Altın fiyatları 19 Şubat Pazartesi (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Altın bu güne yükselişle başladı. Bugünveoldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor.nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu.almak için uzmanlar ne diyor?Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Çeyrek altın ne kadar?162,50 liradan alınırken, 162,56 liradan satılıyorise 260,01 liradan alınırken 266,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,03’den alınırken 533,03 liradan satılıyor.ise 1076,94 liradan alınıp 1093,22 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,32 liradan alınırken 1072,58 liradan satılıyor.