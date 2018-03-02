Altın fiyatları 2 Mart 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

ALTIN FİYATLARI

Adem Özdoğan

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesi olan 159,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161 liradan tamamladı.Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.