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Altın fiyatları 2 Mart 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında son durum... Gram altın 161,4 lira, çeyrek altın 265 lira ve Cumhuriyet altını 1.080 liradan işlem görüyor Haftanın son gününde çeyrek altın fiyatı ne kadar olacak? İşte 2 Mart 2018 Kapalıçarşı'da altın fiyatları...

Altın fiyatları 2 Mart 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe  yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.   

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en  düşük seviyesi olan 159,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki  kapanış seviyesinin hemen altında 161 liradan tamamladı.
 

ALTIN FİYATLARI


Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından  saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4  liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira,  Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor. 


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