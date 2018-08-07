Altın fiyatları 7 Ağustos (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Ağustos altın fiyatları.... Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürüyor. Gündemde olan altın fiyatlarında son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altının fiyatlarındaki hızlı yükseliş sürerken altın yatırımcısının yüzü de gülüyor. Gram altın bugün 205,13 liradan alınıp 205,21 liradan satılıyor. Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. İşte Kapalıçarşı’daki güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 205,13 liradan alınırken 205,21 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 328 liradan alınırken 336 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 654 liradan alınıp, 673 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.310 liradan alınıp 1.342 liradan satılıyor.