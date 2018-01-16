Altın fiyatları bugün 16 Ocak 2018 (Gram altın fiyatı)

16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları
belli oldu. 'Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte
altın fiyatlarındaki son rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın
sabah saatlerinde
164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyordu. Öğleden sonra piyasaların hareketlenmesiyle gram altın 162.49
liradan alınırken, 162,61
liradan satılıyor.
Çeyrek altın
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ise sabah saatlerinde 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyordu. Öğleden sonra çeyrek altın 259,98
liradan alınırken 265,86
liradan satılıyor. Yarım altın
da 518,34'ten alınırken 531,73 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını
ise 1074,35 liradan alınıp 1084,72 liradan satılıyor.
Boncuk taşlar artık altının gramından düşülecek
Adem Özdoğan