Altın fiyatları bugün 16 Ocak 2018 (Gram altın fiyatı)

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Boncuk taşlar artık altının gramından düşülecek

Adem Özdoğan

16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatlarıbelli oldu. 'oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'denda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.Altın almak için uzmanlar ne diyor? İştealtın fiyatlarındaki son rakamlar...sabah saatlerinde164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyordu. Öğleden sonra piyasaların hareketlenmesiyle gram altınliradan alınırken,liradan satılıyor.ise sabah saatlerinde 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyordu. Öğleden sonra çeyrek altınliradan alınırkenliradan satılıyor.da 518,34'ten alınırken 531,73 liradan satılıyor.ise 1074,35 liradan alınıp 1084,72 liradan satılıyor.