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Altın fiyatları bugün 16 Ocak 2018 (Gram altın fiyatı)

Altın fiyatları güne yükselişle başlamıştı ama öğlen saatlerinde piyasaların hareketlenmesiyle değer kaybetti. Altın gram fiyatı sabah saatlerinde tarihi rekorun hemen altında 165 liradan işlem gördü. Peki diğer altın fiyatları ne kadar oldu?

16 Ocak 2018, Salı 19:02
Altın fiyatları bugün 16 Ocak 2018 (Gram altın fiyatı)
16 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu.  'Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? İşte altın fiyatlarındaki son rakamlar...
 

GRAM ALTIN FİYATLARI


Gram altın sabah saatlerinde 164,67 liradan alınırken, 164,70 liradan satılıyordu. Öğleden sonra piyasaların hareketlenmesiyle gram altın 162.49 liradan alınırken, 162,61 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI


Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 263,31 liradan alınırken 269,90 liradan satılıyordu. Öğleden sonra çeyrek altın 259,98 liradan alınırken 265,86 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,34'ten alınırken 531,73 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI 


Cumhuriyet altını ise 1074,35 liradan alınıp 1084,72 liradan satılıyor. 

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